Peep Aru, kindla sõnaga otsustaja, läks pensionile tudengipõlve kordama

«Loodan vaid, et volikogu teeb õiglase otsuse, sest Benno Abrami pikale arstitööle pole midagi vastu panna,» ütles ta neljapäeval, kui volikogu polnud veel otsust langetanud ja Arule elutöö preemiat andnud. «Aga muidugi tahan ma tänada inimesi, kes mind elutöö preemia kandidaadiks esitasid, ja mitte ainult neid. Ma tänan kõiki neid valijaid, kes alates 1993. aastast on mind usaldanud.»

Linnavolikogu liige Helmen Kütt mäletab neid 1993. aasta kohalikke valimisi hästi. ««Vaim ilma rahata on abitu ja raha ilma vaimuta on häbitu» oli toona valimisliidu Kodune Viljandi moto ning meie hulgas oli nii ettevõtjaid ja majandusinimesi kui ka kultuuriinimesi. Mina olin sel ajal tööline. Me mõlemad kandideerisime selles nimekirjas ja koos asusime linnapea Andres Soosaare juhtimisel linnavalitsuses ka tööle,» meenutab ta ühist poliitikutee algust ning lisab: «Majandusinimesena oskab Peep raha lugeda, aga ta vaatab alati ka kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna poole. Nii mõnigi kord juhtus, et läksid tema juurde oma mõttega, aga ära tulid juba tema mõttega ning asi sai tehtud, sest temaga arutades sai tulemus sageli parem.»