Juhtkiri ⟩ Milleks rapsida?

Ka kõige optimistlikumad prognoosid, kui palju raha aitab tasuline ühistransport riigikassasse tekitada, on naeruväärselt kasinad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium näiteks rääkis esmaspäeval ERR-ile, et riik on arvestanud umbes 2,5 miljoni euroga piletitulust, mis hakkab olema seitse-kaheksa miljonit eurot, kui sedagi. Tasulise süsteemiga kaasnevad kulud vajavad ju samuti katmist.