Juhtkiri ⟩ Ka edukas streik tähendab tüli ja vastandumist

See ongi praeguse streigi juures kõige olulisem: mitte keegi ei jää kõrvale. Esiteks on haridustöötajaid palju. Teiseks tähendab haridusasutuste töö sisuline peatumine seda, et otseselt saavad streigist osa kõik lastega inimesed. Ja isegi lastetutel on mõni sõber, kes on õpetaja või kellel on lapsed. Meedia aga toob streigi ning selle tagajärjed kõigi eestlaste silme ette.