Tähelepanelik linlane andis pühapäeva õhtupoolikul sotsiaalmeedias teada, et Viljandi järvejäässe on tekkinud auke ning tema teada olla sinna tunni jooksul vähemalt kaks meest ka sisse kukkunud. Sakala käis asja uurimas ning tuvastas, et sadakond meetrit sõudebaasist Männimäe poole on tõepoolest jääs avatud kohti.