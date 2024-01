Viljandi vallavanem Alar Karu rääkis, et vald on seadnud kergliiklusteed ehitamisjärjekorda. «Päri tee on juba mitu aastat seal number üks olnud, sest tegelikult on ta väga hea jätk.»

Karu selgitas, et Viljandist kuni Päri ristmikuni on kergliiklustee olemas, kuid kahjuks on puudu viimane lõik, mis läheks tankla juurest Päri külla, ja inimesed peavad seal praegu kõndima sõiduteel. «Oleme sinna rajanud tänavavalgustuse, aga see lisalõik muudaks asja terviklikuks. Päri küla rahvas saaks jalgratastega liikuda ja on seda väga soovinud.»