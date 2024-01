Nädala kriis ⟩ Ka hariduse jõel on Kallas kahel pool

Päris lausaliseks streiki küll nimetada ei saa, aga osaleb siiski enamik koole, kust omakorda osaleb enamik õpetajaid. Nende nõudmistega nõustumine või mittenõustumine on iseküsimus, aga kõigil on õigus soovida oma elujärje ja töötingimuste parandamist ning streikimine on normaalne osa demokraatliku riigi korraldusest. Eestis küll haruldane ja ebatavaline osa, mis võib tähelepanelikule vaatlejale aimu anda, et pedagoogide kannatus on tõepoolest katkemas.