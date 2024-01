Viljandi linnajuhid loobusid poolteise aasta eest riigilt Paalalinna viilhalli soojustamiseks saadud umbes 600 000 euro suurusest euroabist ning loodavad nüüd samaks otstarbeks toetusraha saada miljon eurot. Raerahvas tunnistas ka ise, et see on üks paras loto mängimine, aga kaotada pole midagi: pärast ehitushindade kerkimist ei suuda linn ise seda tööd ette võtta, eraldatud rahast ei piisa ning kui raha juurde ei saa, jääbki töö tegemata.