Mis sõna iseloomustab Viljandi selle aasta, veel vastu võtmata eelarvet kõige paremini? Ainult ühe sõnaga on seda iseloomustada küll keeruline, aga olles eelarvega tutvunud, arvan, et see sõna võiks olla «ülioptimistlik». Ning kui tahta kirjeldada, kuidas meie linna eelarvet üldse koostatakse, tulevad esimesena meelde sõna «ebakindlus» ja väljend «lõtv kumm».