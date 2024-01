Viiruste hooajal on suur abi koduõendusteenusest

Koduteenuste osakonna juhataja Kadri Orase sõnul on koduõendusteenus patsiendile abiks mitmel moel. "Meie koduõed saavad tulla patsiendi koju ning teha seal vajalikud õendustoimingud, näiteks vaktsineerimised. Sellist teenust vajavad kindlasti inimesed, kellel on raskusi liikumisega. Ent koduõe visiitidel on oluline roll ka viiruste leviku perioodil, kui inimesed ei taha nakatumise vältimiseks rahvarohketesse kohtadesse minna," selgitas ta.

"See teenus on väga vajalik ning koduõed hoolivad, meil oli suurepärane koostöö," kirjeldas üks patsientidest. Teine märkis: "Sain kindlust, et keegi aitab mind. Mitu patsienti tõi välja ka soovi, et teenus võiks kesta kauem.