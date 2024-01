Juhtkiri ⟩ Pärlid otse koju kätte

Igati tore on ka see, et Pärlipidu käib mööda maakonda ringi ning viib inimesed külla kohtadesse, kuhu muidu ehk naljalt ei satugi. Logistiliselt oleks ju kindlasti lihtsam pidu korraldada alati Viljandis, aga see on siiski maakondlik üritus ja elu ei maksa liiga Viljandi-keskseks teha. Pealegi on meie maakond täis väga toredaid, avastamist väärivaid paiku.