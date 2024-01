Arusaam, et trenn või toitumiskava järgimine on seotud kaalu langetamise sooviga, võiks olla ja ehk ongi paljus ammu iganenud. Eesmärk on ju ikkagi pakkuda kehale kõike, mida see paremaks toimimiseks vajab. Kui ühel hetkel muutub teisele korrusele kõndimine raskeks, võib see olla märk. Ja selleks ei pea sugugi 20 kilo ülekaalus olema, et mõnikümmend trepiastet õhku ahmima paneks.