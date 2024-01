Nädala otsus ⟩ Haigla ehitajad ehituse juures parkida ei tohi

Ma olen Viljandis näinud, kuidas lapsevankrit lükkav ema jääb nõutult seisma. Ees on auto, mis on kõnnitee nii kinni parkinud, et mööda ei pääse. Lähim ülekäigurada on ka kaugel. Nii ei jäägi selles situatsioonis muud üle kui sõiduteele astuda ning autost mööduda. Ja ega see ole ainult Viljandi viga. Tallinnas elav sõbranna on juba aastaid pidanud lahinguid linna ja autojuhtidega, kes tema kodumaja esist kõnniteed sõiduteena kasutavad.