Nädala botaanika ⟩ Hooldereformist sirgus kuue kuuga tüliõunapuu

Et ööpäev läbi hoolt vajava eaka eest hoolitsejad liiguksid vähemalt mingis ulatuses ilmselt tagasi tööturule, peaks see tegelikult aitama suurenenud maksutulu kujul neid kulusid katta. 2023. aastal jäi seetõttu maksutulu saamata hinnanguliselt kuni 152 miljonit eurot, sealhulgas omavalitsustel kuni 45 miljonit eurot. Kui need prognoosid tõele vastavad (prognoosidesse maksab teatavasti alati eluterve skepsisega suhtuda), saab osaliselt vastuse ka küsimus, kust see raha võtta.

Reformist pole aga saanud mitte tüliõun, vaid tüliõunapuu. Omavahel on pahuksis riik ja mitu omavalitsust, erinevad poliitilised jõud ja maailmavaated, omavalitsused ja inimesed, riik ja inimesed, inimesed ja poliitikud ning ametnikud, kes asju ellu peavad viima, ja poliitikud, kellel on asjadest ja elust teinekord üsna udune arusaam. Segadust ja ähmasust on kogu asjas nii palju, et polegi vaja tuua muid näiteid kui see, et riigil pole vähimatki aimu, kui palju on näiteks Viljandis hooldekodukohta vajavaid eakaid. Tundub olevat järjekordne digiriigi ja omavalitsuste vaheliste kommunikatsioonihäirete ebaedulugu.