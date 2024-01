Juhtkiri ⟩ Au Ukrainale!

Zelenskõi pressikonverentsidel öeldu ning riigikogus peetud kõne mõtted olid lihtsad ja selged. Ta tänas meid panuse ja toetuse eest, mida me hakkasime erinevalt paljudest teistest riikidest näitama kohe sõja esimestel tundidel. Ta rõhutas, et Ukraina ja Venemaa vahel toimuv ei mõjuta ainult meie olevikku, vaid määrab Euroopa ja ehk terve maailma kursi ka meie lastelaste jaoks. Selles on tal kahtlemata õigus, sest kui Ukraina peaks kaotama, ei sünni sellest mitte midagi head Euroopa ja eriti meie, Balti riikide jaoks, isegi kui Venemaal ei jätku julgust ega ressursse, et rünnata NATO-t. Vabadust peab hindama ja hoidma, vajaduse korral tema eest ka võitlema. Eestlastele on see hästi teada, ülejäänud maailmale on mõnikord vaja seda meelde tuletada. Parim, mida praegu moraalses, aga pikas perspektiivis ka majanduslikus ja sõjalises võtmes teha saame, on oma Ukraina sõpru kõigiti toetada.