Kroonilises elektrinappuses vaevelnud mulkide häärber küsib valdadelt lisaraha

Aasta hakul saatis Mulgi elamuskeskus kolmele Mulgimaa vallale taotluse, et nood maksaksid igaüks kinni kolmandiku tehtud töö arvest, iga vald 1100 eurot. Elamuskeskuse pidamiseks on need kolm valda – Mulgi, Viljandi ja Tõrva – asutanud koos mittetulundusühingu.