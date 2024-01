Juhtkiri ⟩ Liikluskaosest korra loomine

Reeglid on liiklusseaduses kirjas ja see, et inimene neid ei tunne, on tema, mitte linna probleem. Küll aga saab linn mõelda, kas ta ei tahaks leida seaduslikke lahendusi, mis lubaksid kulleritel, sealhulgas Bolti ja Wolti omadel, oma tööd teha. Olgu selleks siis lisatahvel peatumiskeelumärgil või parklas tühjana seisvate taksokohtade parem rakendamine. Kulleritel peaks olema võimalus toidukohtadest kaupa peale võtta liiklust takistamata.