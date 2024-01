Vapimärk on Viljandi maakonna kõrgeim autasu siin alaliselt elavale inimesele, kes on oma töö ja tegevusega eriti silmapaistvalt kaasa aidanud maakonna arengule. Vapimärgi asutas kunagine maavalitsus Eesti Vabariigi 85. sünnipäeva auks. Seni on selle pälvinud 21 inimest.