JUHTKIRI ⟩ Ettearvamatuste ja kehvade rekordite maailm

Millestki niivõrd kõikehõlmavast ja meid kõiki mõjutavast nagu kliima ja keskkond on saanud teema, mille puhul nähakse võimalust «erinevateks platvormideks». Jah, loomulikult on poliitiliste valikute küsimus, kas panustame rohkem tuule- ja päikeseenergiale või kaldume eelistama tuumajaama ning arutleme, mis protsent Eesti pindalast täpselt peaks ülirange kaitse ja mis lihtsalt kaitse all olema. Peenhäälestus. See aga, et asjad on halvasti ning vanaviisi edasi ei saa, võiks olla juba ammu vaieldud vaidlus. Mida sa ikka arvudega vaidled?