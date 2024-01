Juhtkiri ⟩ Vaim halvaks valmis

Kui vaadata majandust tervikuna, ei maksa meie väljavaadete suhtes ülearu pessimistlik olla. Mure oleks suur siis, kui inflatsioon poleks aastaga päitseid pähe saanud. Praegu oleme selgesti sel kursil, et hinnatõus saab ohjeldatud. Näib, et euribori edasist tõusu pole vaja karta, sest senised tõusud – mis kahtlemata on laenuraha märksa kallimaks ning paljude kodulaenu- ja autoliisinguvõtjate elu kibedaks teinud – on oma eesmärki üsna hästi täitnud ning pigem on loota teatud langust. Seejuures võib tunduda kummaline, aga me peaksime lootma, et see langus tuleb aeglane ning lähiaastatel euribor uuesti nulli ei kuku: me ei taha ju järjekordset odava laenurahaga peetavat rallit üles kruvida.