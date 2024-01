FILMIJUTT ⟩ Millal viimati mind unes nägid?

Olen ennast vahel tabanud mõttelt, et Nicolas Cage on ilmselt ikkagi nii hea näitleja, et suudab sageli varjata, kui hea näitleja ta tegelikult on. USA maksuamet on organisatsioon, millega ei tasu jamada. Cage sattus vahepeal võlgadesse, mille suurus ulatus eri andmetel 6 miljoni kuni 20 miljoni dollarini. Nüüd paistab, et ta on võtnud vastu absoluutselt kõik rollid, mida talle on pakutud. Möödunud, 2023. aastal tegi ta kaasa näiteks kuues mängufilmis, tänavu on tulemas vähemalt neli.