Nüüd tehti küll kena uue aasta kingitus,» alustas üks Kõpus elav mees minuga telefonivestlust ühel detsembri lõpu päeval. Ta oli just teada saanud, et Kõpu apteegi säilimise lootus oli liivale joonistatud. Mõttest, et kohalik omavalitsus tuleks apteegipidamisele rahaga appi, ei saanud asja. Kohalikud olid aga sellele lahendusele lootnud.