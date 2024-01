Reedel teatasid Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liikmed Jaak Aab, Tanel Kiik, Andre Hanimägi, Ester Karuse, Enn Eesmaa ja Kersti Sarapuu erakonnast lahkumisest. Aab, Kiik, Hanimägi ja Karuse andsid samas teada, et võtavad koha sisse sotsiaaldemokraatide ridades. Viljandi- ja Järvamaale tähendab see esmapilgul üsna väikest muudatust: Jaak Aab, kes seni on valimistel kandideerinud Keskerakonnas, liigub sotside sekka.