Juhtkiri ⟩ Piir silmapiiril

Iseasi, mida keegi kohanemise all silmas peab. Kas käegalöömist ja õlakehitust, et nii on ja midagi muuta ei saa? Sellist kohanemist vaevalt keegi õigeks peab, selle asemel ootaks ikka suurepäraseid ideid, kuidas tühjenevatele maanurkadele natukenegi elujõudu juurde anda. Et kogu see ala, mis Kalmetult Emajõe kaldani laiub, ei kohaneks tühjusega, vaid tekiksid ideed, mis ka Meleskisse elu tooks. Iseasi, kui kohanemise all silmas pidada vajadust kogu aeg, iga päev ideid nuputada ja neid ka ellu viia.

Arvestada tuleb sedagi, et oleme juba väga kaua muudkui kohanenud ja kohanenud nende muutuvate oludega. Rahvaarv on ju üha kahanenud. Mõni omavalitsus on hakkamasaamise alumisele piirile kohanenud, nii et saja inimese kaotus on praegu palju suurem löök, kui oli 2000. aastate hakul 1500 elaniku kaotus. Me suudame kohaneda, jah, ja peamegi kohanema, aga suudame seda teha üksnes teatud piirini ja seejärel me enam lihtsalt ei suuda. Viljandi vallas pole seda piiri ehk veel tabatud, Põhja-Sakalas tundub aga, et kohati see juba terendab.