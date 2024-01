Enam kui kolmandik Viljandimaal mõõdetud lastest on ülekaalus

Liigne kehakaal oli uuringu järgi rohkem levinud neljandas klassis ja poiste seas ning mure on aastatega süvenenud. Õpilaste kasvu uuringus mõõdeti esimese, neljanda ja seitsmenda klassi õpilasi ning selles osales ligi 18 000 last 203 koolist. Uuringu tulemused näitavad, et Eesti õpilastest on liigse kehakaaluga iga kolmas poiss ja iga neljas tüdruk. Liigse kehakaaluga õpilaste osakaal on suurenenud peamiselt rasvunud õpilaste osakaalu suurenemise tõttu.