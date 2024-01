Kui lugeda ajalehest, et regionaalse lõhe üheks põhjuseks paljudest on kvalifitseeritud tööjõu nappus, ning seejärel seda, et Viljandi maakonnas on enam kui pool tuhat noort, kes ei tööta ega õpi, siis esimene mõte on paljudel kindlasti selline: «Aga las ettevõtjad tegelevad siis nende noortega ise edasi! Õpetavad nad välja ja …»