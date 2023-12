Viljandi muuseumi direktori Jaak Pihlaku eestvedamisel oli samba taastamisega tegeldud juba 1990. aastate algusest ning 30 aastat kestnud töö kandis lõpuks vilja. Nõukogude aja sümbol parteimaja on lammutatud ja iseseisvusaja sümbol vabadussammas on taastatud.

On märgiline, et Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba avamiseni jõuti siis, kui meile kõigile oli valusalt meelde tuletatud, et vabadus on midagi, mille eest tuleb võidelda. Midagi, mis ei ole iseenesestmõistetav, kui naaberriik elab endiselt impeeriumiihaluses.