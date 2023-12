Aasta viimases paberlehes heidab Sakala pilgu seljataha ja vaatab, mida erilist, kummalist või põnevat aastast kaasa võtta. Need ei ole lood ilmtingimata tähtsaimatest juhtumitest. Pigem on need midagi, mis toimetuses ühel või teisel põhjusel aastast meelde jäid.