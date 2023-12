Ats tantsitab viljandlased uude aastasse

«Tulevärk on ikka tulevärk ja ega sellega suuda võistelda,» leiab ­Hype The Funki pidude korraldaja Argo Alešin. «Kui Ukrainas on sõda, siis on muidugi mõistetav linna otsus paukudest ja tulevärgist loobuda. Tunnen uhkust ja heameelt, et linn valis tulevärgi asemele valgusmängu ja ­Hype The Funki. Et ma ise armastan seda muusikat väga, on mul hea meel seda ka suurema publikuga jagada.»