Aastavahetuse tulevärk tuleb kui rahva erapidu

Osaühingu Hansa Ilutulestikud juhataja Kalle Tüür ütles, et mingi ülla eesmärgi nimel on omavalitsused ilutulestiku ära jätnud, kuid tänu sellele ostab rahvas tulevärki selle võrra rohkem.

«Tegelikult polegi omavalitsuste rahaline panus olnud kunagi kuigi suur, sest neil on abiks olnud ettevõtted, kes mitme peale raha kokku panid. Tulevikku on väga keeruline ennustada. Inimestele ilutulestik meeldib, ma ei usu, et see ära kaob,» kõneles ta. «Samas on saanud palju kriitikat valgus-show’d, mille eelarvest keegi midagi rääkida ei taha. Aasta tagasi Facebookis korraldatud küsitluses, kas Viljandis võiks olla aastavahetusel ilutulestik või valgus-show, oli rahva selge soov ilutulestik, kuid linnavalitsus otsustas teha valgus-show.»