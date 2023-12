Repliik ⟩ Kui haigla astub ajas edasi

Põhjaliku planeerimise jooksul arutati olulised üksikasjad lastekliiniku töötajatega läbi ja seeläbi on sündinud lahendusi, mille peale esimese hooga ei tulekski. Kas või see, et palatiseinal on tahvel, millega laps saab oma palati aknasse langevat valgust valida. Või mis veelgi olulisem: lastekliiniku kõrgema astme intensiivravi palatid on kõik ühekohalised, mida Eesti haiglates veel mujal ei ole. Ja seal saab ka ema või isa oma haige lapse kõrval olla.