Juhtkiri ⟩ Harjumatu vaikus enne aasta lõppu

Vähemalt Viljandis on aga võrreldes eelmiste aastatega harjumatu vaikus. Kui muidu hakkas kõmakaid täiesti suvalisel hetkel kostma kohe, kui ilutulestikku müüma hakati, siis tänavu on üsna vaikne olnud. Mõned üksikud korrad on siin-seal midagi kuulda ja näha olnud, aga eelmiste aastatega ei anna võrrelda. Mine võta nüüd kinni, kas selle taga on looma- ja keskkonnakaitsjate edukas selgitustöö või midagi muud. Näiteks majanduslikud raskused, mis muudavad ühe kõmaka ja paarisekundilise valgussähvatuse eest raha maksmise liigutuseks, mida soovivad teha vähesed. See on üsna tõenäoline, sest tavaliselt löövad ilutulestikumüüjad oma letid juba detsembri alguses püsti. Tänavu avati need alles enne jõule. Oma rolli selles hillitsetuses mängib kahtlemata ka sõda, mida me varem nägime Ukrainas ning nüüd näeme ka Iisraelis ja Palestiinas.