Viljandi linnapea Madis Timpson on Andrus Ansipiga nõus, et Reformierakond oleks saanud mõnest asjast paremini teada anda. "Üldiselt ei ole ma aga nõus seisukohaga, et madal reiting või Kaja on julgeolekuoht," lisas Timpson.

Vikerraadio 28. detsembri hommikuprogrammi usutluses ütles Eesti kõige staažikam peaminister ja eurosaadik Andrus Ansip, et Kaja Kallase usalduskrediit on kadunud ja selle põhjuseks ei ole ainult Vene skandaal, vaid üldine suhtumine ja poliitikategemise viis. "Kui 70 protsenti Eesti rahvast soovib peaministri tagasiastumist, siis see on väga, väga tugev signaal ja kui valitsuse toetus on napp 33 protsenti, siis seda tuleb pidada isegi julgeolekuohuks Eesti riigile," rääkis Ansip.