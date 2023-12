Juhtkiri ⟩ Prognoosid võivad, aga ei pruugi täide minna

Just see viimati mainitud näide teeb valitsejad loodetavasti tuleviku suhtes tähelepanelikuks. Tavainimese elus ei pruugi käibemaksu tõus kuigivõrd tunda anda. Et hinnad on juba palju tõusnud ja nii mõnigi kaupmees ei hakka näiteks 1,69 eurot maksvat toodet umbes 1,72 euroga müüki panema, vaid tõstab hinna 1,79 eurole, võib see tõus olla suuremgi, kui praegu usinasti arvutame, ning samas võtab järjest enam maad suhtumine, et tõstku hind või kolmekordseks, mind see ei mõjuta, sest seda või toda toodet ma lihtsalt enam ei osta. Pole oluline, kas inimene jätab millegi ostmata rahapuudusest, rohelisest mõtteviisist või mõlemal põhjusel – see tähendab, et riik jääb selle toote või teenuse pealt ilma kogu käibemaksust ning see nullib ära kümmekonna teise inimese ostu pealt saadava lisatulu.