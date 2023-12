Viljandi linna põhikoolides õpib linnavalitsuse andmetel umbes 700 last, kes ei ole linnast. Neist 409 elasid 10. novembri andmetel Viljandi vallas. Linnapea Madis Timpsoni sõnul on teiste omavalitsuste laste hulk nii suur, et sisuliselt kolmest koolist üks õpetabki naaberomavalitsuste lapsi.