Mitmel korral koju saadetud laste vanemad paluvad vallalt koolile generaatorit

Kooli hoolekogu palvel saatis direktori kohusetäitja Eero Metsvahi vallale märgukirja, milles seisab, et Paistu koolis on sel sügisperioodil olnud väga palju ootamatuid elektrikatkestusi. Majas on elektrivool puudunud 9. oktoobril, 28. novembril, 11. detsembril ja 13. detsembril ning nendel päevadel ei ole kool ega lasteaed saanud normaalselt toimida.

12. detsembril asetleidnud hoolekogu koosolekul nenditi, et mitu voolukatkestusega päeva sel õppeaastal on tähendanud seda, et lapsed on pidanud jääma koju või on pidanud vanemad päeva keskel lastele järele tulema, ning see olukord on tekitanud palju segadust. «Lapsevanemad on avaldanud pahameelt, nii suuliselt kui kirjalikult, sest väga keeruline on keset tööpäeva lapsele järele tulla või varahommikul oma tööpäeva ümber organiseerida,» kirjutab Metsvahi.