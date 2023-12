Kultuuripealinn toob kosutusretke ja ellujäämiskunstid

Näiteks valmib Ugala teatri ja Valmiera Draamateatri koostöös lavastus «Naabrid» ning aprilli lõpus ootab ees tantsunädal pealkirjaga «Ellujäämise kunstid – ökoloogiline jalajälg etendus- ja tantsukunstis». Oktoobri hakul tuleb pärimusmuusika aidas ja selle ümbruses Viljandi Pärandusfestival, mille eesmärk on näidata, et pärand parandab. Kultuuripealinna lisaprogrammi osana on plaanis veel kirikupäev ja vaimulik laulupidu ning ingliskeelne kosutusretk, mille teema on «Kas kiirustan, et aeglustada, või aeglustan, et kiirustada?».

Tartu 2024 kommunikatsioonijuht Krõõt Filippov ütles, et kultuuripealinna panus Viljandi põhiprogrammi ettevõtmistesse on 182 670 eurot. «See on kooskõlas Tartu 2024 omavalitsuste koostöölepinguga, millega on muu hulgas kokku lepitud, et Tartu 2024 investeerib igasse omavalitsusse kultuuripealinna heaks nii palju, kui omavalitsus ise panustab. See on vastavuses omavalitsuse rahvaarvuga,» rääkis ta.