Juhtkiri ⟩ Proosaline mure

Ligi veerand miljonil inimesel pole elukohas kanalisatsiooniühendust, nii et reovee küsimus on seal lahendatud kuidagi teisiti. Just nimelt «kuidagi», sest sellest, kas reovesi kogutakse nõuetekohaselt ja kas see jõuab puhastitesse või on lihtsalt kraavi juhitud, puudub ülevaade nii riigil kui omavalitsustel.