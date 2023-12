Homme läheb muti tütar mehele

Sealtsamast Kanepist on Eesti rahvakalendri veebiväljaande järgi pärit ütlemine, et Toomas tõukab torukübaraga üle, millega peeti silmas, et jää peaks sel ajal täiesti kõvaks saama.

Tänane toomapäev on rahvakalendri tähtpäevade andmebaasi Berta andmetel aga ülioluline pöördepunkt, sest langeb enam-vähem kokku talvise pööripäevaga ja on päikeseaasta lõpupäev. See on tähtis kurjade jõudude peletamise, valgusele ja päikesele uue jõu kindlustamise poolest. Tähtpäev on säilitanud muistseid tavasid ja saanud juurde kristlikke motiive.

Toomapäeval on liikvel surnute hinged, Toomast on peetud paganluseajast säilinud surmahaldjaks. Vähemalt 17. sajandist alates on kirjalikke andmeid sellest, et Toomas on katku ja igasuguste raskete haiguste patroon. Toomapäeval tapeti pühadeks loomi ja soolati liha.

Puhastati majapidamist, pesti isegi kerisekive ning mustus ja laiskus saadeti minema kaltsu- ja õlenukkudena. Kõik muud tööd peale pühadega seotu olid keelatud, lubatud olid siis koristamine, kraamimine ja pühadetoitude valmistamine. Eriti keelatud oli ketramine ja jahvatamine ning puude raiumine ja nende kojutoomine.

Algas pühadetoitude valmistamine, mis kestis jõululaupäevani. Valmistati vorste, leiba ja Põhja-Eestis õlut. Toomapäeval minevat Toomas tõrde – õlu läheb käima ja teda saab palju. Toomapäeva juurde kuuluvad pähklid ja õlu. Põhjalikumalt saab toomapäevast, selle päritolust ja kommetest lugeda Bertast.