Viljandi lasteaedade kohatasu sõltub riiklikust alampalgast ja selle suuruse üle ei otsusta igal aastal poliitikud, vaid see kujuneb sõltuvalt sellest, mida teeb riiklik alampalk. ­Karlssoni, Krõllipesa ja Kesklinna lasteaia Midrimaa õppehoone kõikide laste ja Männimäe lasteaia sõimerühma laste kohatasu on praegu 10,72 protsenti alampalgast. Tõus on enam kui kümme eurot. Kesklinna lasteaia Mesimummi õppehoone ja Männimäe lasteaia kohatasu on 11,6 protsenti alampalgast. Esimesena nimetatud lasteaedades suureneb kohatasu kümme ja teistes veidi enam kui üksteist eurot.