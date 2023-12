Vähemalt 215 miljonit koroonavaktsiini doosi on minema visatud. Täpseid andmeid saada on keeruline, sest osa riike on need salastanud, ja ilmselt on see lausa võimatu. Et riikide rahvaarv on erinev, siis pole mõtet võrrelda lihtsalt äravisatud dooside arvu, vaid pigem nende hulka ühe inimese kohta. Keskmine äravisatud dooside hulk Euroopa Liidus on 0,7 ühe inimese kohta. Eesti on selle näitaja poolest kõige kõrgemas tipus ning meil visati ära rohkem kui üks doos ühe inimese kohta.