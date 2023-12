Juhtkiri ⟩ Koolikohtade jagamisel sissekirjutuse vaatamisest paremat moodust pole

Sissekirjutusel põhineva süsteemi vastu on Viljandis minevikus üsna pahaselt sõna võetud. Mitte kõik lapsevanemad ei saa oma lapsi panna soovitud kooli, sest kohtade arv on paratamatult piiratud. Üksnes sissekirjutuse järgi toimiv pingerida võimaldab inimestel aga soovi korral ennast fiktiivselt mõne sõbra juurde registreerida ja sedakaudu lapsele soovitud koht saada. Kui arvukalt seda Viljandis tehakse, pole võimalik öelda: keegi teab enda jutu järgi alati kedagi, kes on fiktiivselt sisse kirjutatud, aga kontrollida on selliseid asju raske. Ning vähemalt esialgu pole see ka ülemäära mõttekas ametnike aja kulutamine ja inimeste privaatsuse riive, sest koolikohti linnas puudu jäänud ei ole, kuigi iga laps ehk soovitud kooli tõesti pole pääsenud.