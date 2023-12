Võhmalane Ants Punning on ukrainlasi abistanud järjepanu juba 2014. aastast, aga täiemahulise sõja algusest saadik on ta Ukrainasse viinud tonnide viisi varustust ja maastureid, kokku 16 korral. Viimati käis ta seal novembris ning järgmine retk on kavandatud veebruari, et viia eestlasele, kes rindeautosid remondib, varuosasid.