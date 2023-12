Reedel, 22. detsembril kell 19 on baptisti kirikus mandoliinide ansambel Beati Mandolini jõulukontsert «Jõuluaeg täis valgussära». Kõlavad traditsioonilised itaalia ja sitsiilia jõululaulud, mis erinevate arenduste kaudu on tänapäevalgi paljudele koduselt äratuntavad. Lisaks esitatakse enam kui 20 aastat tagasi Tõnu Raadiku loodud talvelaule, mis on spetsiaalselt Beati Mandolinile seatud.