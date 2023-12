Juhtkiri ⟩ Leppimise libe tee

Eks talviti tulegi arvestada sellega, et meil on lumi ja jää. Ning sellega tuleks arvestada juba enne kodust väljumist. Kas mul on sobiva tallaga jalanõud, millest on libeduse vastu abi? Igal kinnistuomanikul pole tõepoolest võimalik ööpäev läbi oma valdustel pilku peal hoida. Isegi kui hommikul vara enne tööle minemist kohusetundlikult ilmateadet vaadata ning oma maja esine kõnnitee kenasti liivatada või sõelmetega katta, võib lõunaks sinna liuväli tekkida. Vesi teeb lihtsalt oma töö.

Mööda linna jalutades hakkab aga hästi silma, et kinnistuomanike suhtumine oma kohustustesse on väga erinev. Kui külmal ja lumisel ajal hoolikalt lund lükata, on ka vähem seda, mis saab sulada ja seejärel uuesti jäätuda. Võib ju öelda, et palju sõltub tänavast, näiteks selle avatusest eri ilmakaartele või õhuvooludele. Võib aga vaadata ka samal tänaval kõrvuti asuvaid kinnistuid: ühe eest saab rahulikult läbi kõndida, teise ees tahaks kõnniteelt autoteele astuda. Seda ei mõista vist keegi hukka, kui liiva või sõelmeid pole lähima tunni aja jooksul juurde puistatud. Raske on aga leppida, kui on ilmselge, et seda pole päevi või nädalaid üldse tehtud. Kohustused on mõeldud täitmiseks.