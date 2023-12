Aktsiaseltsi Hoolekandeteenused Karula Kodu tegevusjuhendaja Merle Pürje võttis kuulda projekti «Jõulukaardid hooldekodudele» eestvedaja Madli-Mai Norma üleskutset kaarte valmistada ja saata kohe esimesel aastal. «Tegijaid on üle Eesti meeletu hulk: eelmine aasta läks teele üle 17 000 ja tänavu üle 19 000 kaardi,» rääkis ta. «Kaarte teevad lasteaiad, koolid, huviringid ja hobikäsitöölised, kes on end registreerinud ja teada andnud, mitu kaarti on jaksu teha. Madli-Mai annab tavaliselt oktoobri lõpus või novembri algul märku, et hakkame nüüd tegema. Tal on selleks ajaks tabelitesse kogutud andmed, kui palju on kusagil elanikke ja töötajaid, kellele kaarti saata.»