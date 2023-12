Vaba mõte ⟩ Nähtamatu nähtavaks

Aga tõepoolest, elekter kas on või seda ei ole ning kui elektrit ei ole, pole võimalik mitte kuskilt hädapärast plaastrit leida, asja natuke ümber mängida. Tuba on kas valge või pime. Ja tänapäeval tihti ka külm, sest aastaid on elekterküttele üleminekut nähtud kui võrdlemisi mõistlikku ja keskkonnasäästlikku sammu. Seda olukorda pole kuidagi võimalik pehmendada ja ilustada ega loota, et keegi kuskil missioonitundest natuke elektrit siiski tekitab. Elektrit ei saa olla natuke. Me ei saa magistrikraadiga elektri asemel hädapärase lahendusena kasutada põhi- või keskharidusega elektrit. Ei ole võimalik demagoogitseda, et probleem ei ole tegelikult nii suur, kui kolmandat päeva pimedas toas istujad kirjeldavad, ning asja dramatiseeritakse üle. Probleem on sõna otseses mõttes mustvalge ning väga väikese tõlgendamis- või targutamisruumiga.

Jah, lumi. Probleemi ulatus koorub välja ajakirjandusliku töö tulemusena. Pressiteated on lakoonilised ning räägivad aiast, mitte selle august ega augu tekitajast. Neid lugedes saab jõuda üksnes järeldusele, et lume süü on absoluutne ja vankumatu tõde. Olukord on võrreldav sellega, et näed, kuidas sõber on kahvatuks, näost lausa halliks muutunud, tema juuksed on läiketa ja põsed auku vajunud, ning küsimusele «Mis toimub?» saad vastuseks: «Nojah, ma söön üle päeva, eks sellepärast.» Leppida jutuga lumest oleks sama mis leppida sõbra sellise vastusega. Ilmselge: kui inimene sööb üle päeva, siis hakkab ta kuhtuma. Aga see on üksnes viimane lüli pikas ahelas. Mis need eelmised lülid on? Rahapuudus? Vaimne tervis käest ära? Haigus? Mis tekitas rahapuuduse? Mis toimub? Miks?!