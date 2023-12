Nädala küberrünnak ⟩ Tabas seekord ka meie haiglat

Inimeste suhtumine oma terviseandmetesse on tänapäeval seinast seina. Kes piirdub haiguslehte võttes ülemusele lakoonilise sõnumi saatmisega ning põhjusest lähemalt ei räägi, kes teeb oma sünnituselt otseülekande või blogib oma tervisemuredest ja kirjutab ravimiarvustusi. Suhtumine äsja juhtunusse kõigub ehk samuti seinast seina: ühes servas «Õudne!» ja teises «No vahtigu siis terviseks!». Et tervisepõhine diskrimineerimine pole meie ühiskonnast kuskile kadunud ning selliste andmete avalikustamine võib palju kurja teha, tuleks siiski kalduda esimese variandi poole.

Kindlasti peaks juhtunu olema meeldetuletus, et digitaalne julgeolek on väga tähtis juba praegu ning muutub üha tähtsamaks. Suur osa meie elust on veebi kolinud. Eile õhtul näiteks maksin hommikumantlis kodus istudes arveid, kirjutasin oma pereliikme Viljandisse sisse, vaatasin sellesama uudise peale mõtlikult oma terviseandmed üle (ja jõudsin järeldusele, et need on õnneks igavad) ... Logisin sisse sinna-tänna ja nii enda kui pereliikme ID-kaardiga. Võtan digiturvalisust ilmselt veidi tõsisemalt kui keskmine inimene, aga ausalt öeldes mitte ülemäära tõsiselt. Kogu mu elu kaaperdamine oleks üsna lihtne, kui pankade ja muude ametiasutuste turvameetmetest läbi murda.