Nädala mõistatus ⟩ Mis nende hangetega täpselt sünnib?

Seda, et mõni hange kolinal läbi kukub, sest lootused ja ­ootused olid suuremad (õigemini väiksemad) kui osalejate küsitavad summad, tuleb ikka ette. On ka variant, et hankes ei osalegi keegi, sest olud on nii etteaimamatud, et ettevõtjad elavad sisuliselt tänases päevas, kuna homse päeva toormaterjalide hindu ei ole võimalik ennustada. Esimene variant viitab enamasti suuremale majanduslikule õitsengule, kus ettevõtjal on võimalik kruttida, teine erakorralistele oludele ja toormaterjali ebastabiilsusele, nägime seda näiteks vahetult pärast Ukraina sõja puhkemist.