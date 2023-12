30-aastane Mets oli hiljuti lõppenud Euroopa meistrivõistluste valikmängudes Eesti koondise kaitseliini tugitala. St. Pauliga liitus ta jaanuaris – esialgu laenulepinguga ja hiljem ametlikult – ning praegu, liiga 16 vooru järel on see klubi tabelis liidrikohal. Siht on jõuda meistriliigasse, mis on üks maailma tugevaimatest jalgpalliliigadest. Saksamaa karikavõistlustel on edenetud kaheksa parima sekka, kus kohtutakse loosi tahtel kodumängus teise esiliigaklubi, viiendal kohal oleva Fortuna Düsseldorfiga.