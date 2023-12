Kodumaal elu korda, seejärel teistele appi

LOEN hommikul küünlavalgel mobiiltelefonist Maris Lauri arvamust Sakalas ja mõtlen, kuidas küll mõned poliitikud saavad olla veel pimedamad kui mu elamine pärast järjekordset lumest tingitud elektrikatkestust. Kuidas te ei näe, mis toimub meie enda nina all, meie kodumaal? Pumpate raha riigist välja solidaarsuse näitamise ja abiandmise eesmärgil. See iseenesest ei ole muidugi üldse taunitav, aga teha seda nii suures mahus, et oma riigi inimesed jäävad juba hätta ning seetõttu on vaja rahvast veel vaesemaks koorima hakata ...